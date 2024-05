Juventus, la formazione che eliminò il Real Madrid di Ancelotti

Il Real Madrid è nuovamente in finale di Champions grazie alla vittoria per 2-1 contro il Bayern Monaco. Per Carlo Ancelotti sarà la sesta finale di Champions, la terza con il Real nelle cinque stagioni in cui ha allenato i blancos. Solo due allenatori sono riusciti ad eliminare il Real Madrid di Ancelotti, entrambe le volte in semifinale. Si tratta di Guardiola nella stagione 2022/2023 e Allegri nel 2015. La Juve, allenata dal tecnico livornese, riuscì a qualificarsi per la finale vincendo 2-1 a Torino e pareggiando al Santiago Bernabeu.La Juve pareggiò nel secondo tempo dopo il vantaggio iniziale di Cristiano Ronaldo. Autore del gol fu Alvaro Morata. Ecco la formazione che scese in campo quel giorno.