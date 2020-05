Il Real Madrid non molla Erling Braut Haaland. Come riferisce la stampa spagnola, i blancos spieranno l'attaccante del Borussia Dortmund, impegnato alla ripresa della Bundesliga contro lo Schalke, in vista del futuro. Nonostante il suo passaggio al Dortmund sia avvenuto solo nella scorsa sessione di mercato, quella invernale, il Real ha le idee chiare: può essere il nuovo volto dell'attacco che verrà.



A conferma di questo anche una clamorosa indiscrezione dall'Inghilterra: secondo il Daily Mail, il Real Madrid è pronto a lasciar partire Gareth Bale e James Rodriguez. Alcune voci riportano anche di un addio gratuito, pur di liberarsi dei loro ingaggi.