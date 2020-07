In Spagna stanno puntando il dito contro il Real Madrid, che sta correndo in vetta alla classifica anche, a detta di molti, grazie ad episodi arbitrali quantomeno dubbi. L’ultimo in ordine temporale è accaduto nella partita vinta per 1-0 contro l’Athletic Bilbao, gara in cui l’arbitro ha sorvolato sul pestone di Sergio Ramos a Raul Garcia. L’evento ha acceso ulteriormente la polemica, sostenuta anche da Dani Alves, ex terzino del Barcellona, che attraverso un post su Twitter ha manifestato il suo dissenso: "Un giorno ci hanno insegnato che dovevamo fare molto di più di ciò che facciamo. Altrimenti non basta. E così è stato...".