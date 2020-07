Non ci sarà domani sera contro il Milan per squalifica, e visto il suo stato di grazia, sarà un’assenza pesante. Paulo Dybala è l’uomo in più della Juventus, dispensatore di giocate, prestazioni di assoluto livello e gol strabilianti. Sarri dovrà farne a meno, ma solo nell’immediato futuro, perché la dirigenza bianconera sta accelerando sul rinnovo. Anche perché i top club europei ci stanno facendo più di un pensiero. Stando a quanto riporta Rai Sport, il pressing di Real Madrid e Paris Saint-Germain starebbe diventando insistente, per questo la Juve sta premendo per blindarlo il prima possibile, con un contratto da più di 10 milioni di euro a stagione.