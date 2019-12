Il Real Madrid ha nel mirino almeno diversi acquisti importanti tra le prossime finestre di mercato di gennaio e giugno, con tanti nomi soprattutto per rinforzare il centrocampo. E dalla Spagna è il portale Fichajes.net a mettere in evidenza in particolare due nomi per il futuro dei Blancos. Si tratta di due obiettivi condivisi con la Juventus: Kai Havertz, talento del Bayer Leverkusen, e Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio.