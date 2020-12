1









Nelle scorse settimane si è parlato di un possibile ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid. Voci che arrivavano soprattutto dalla stampa spagnola e che non hanno mai trovato conferma; in Portogallo fanno sapere che il presidente delle Merengues Florentino Perez non ha dato nessun segnale d'apertura a un ritorno di CR7 a Madrid. I Blancos hanno altri piani e la Juve non ha mai pensato di lasciar partire il suo uomo simbolo. Inoltre, Ronaldo a Torino si trova bene e rimarrà in bianconero per almeno altri due anni.