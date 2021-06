non parte nel migliore dei modi la seconda avventura di Carlo Ancelotti al Real Madrid. Secondo quanto riporta il media iberivo El Mundo, infatti, l'Agenzia delle Entrate spagnola avrebbe chiesto al Real Madrid di sequestrare lo stipendio dell'allenatore italiano. Il fisco punterebbe a recuperare 1.4 milioni di euro che risulterebbero evasi da Ancelotti, un debito che risale al periodo 2014-2015, durante la prima esperienza del tecnico sulla panchina delle Merengues. Per questo l'Agenzia delle Entrate ha inserito Ancelotti in una speciale lista nera di evasori per più di 1 milione di euro.