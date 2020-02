Una finale anticipata. A al Santiago Bernabeu il Manchester City ha vinto 2-1 il primo round dell'altro ottavo di finale della serata di Champions contro il Real Madrid. Gabriel Jesus e De Bruyne hanno ribaltato il vantaggio delle Merengues firmato da Isco. Una sfida che è anche duello diretto tra due degli allenatori più vincenti dell’ultimo decennio, Zinedine Zidane e Pep Guardiola. Curiosità: la partita è stata arbitrata dall'italiano Orsato.



STATISTICHE - Ecco alcune statistiche sulla partita fornite da Opta prima dell'inizio della partita: il Manchester City non ha mai vinto In quattro sfide europee contro il Real Madrid (tutte in Champions League). I Citizens hanno perso entrambe le trasferte al Santiago Bernabeu, pareggiando invece le altre due in casa, all’Etihad. I Blancos invece hanno sempre superato il turno nelle ultime quattro occasioni in cui hanno affrontato squadre inglesi nella fase a eliminazione diretta di Champions League: 5-0 complessivo contro il Tottenham (quarti di finale 2010/11), 3-2 al Manchester United (ottavi di finale 2012/13), 1-0 sul Manchester City (semifinale 2015/16) e 3-1 al Liverpool (finale 2017/18). Il Real ha segnato in tutte le ultime 23 partite giocate al Bernabeu nella fase a eliminazione diretta della Champions.