Il Real Madrid ha eletto quello che vorrebbe essere l’attaccante del futuro madridista: Erling Haaland. Il gigante norvegese è passato a gennaio dal Salisburgo al Borussia Dortmund, e questo non implica una sua lunga permanenza nel caso in cui top club del calibro del Real, oppure della Juve, vengano a bussare alla porta e convincano l’attaccante. Stando a quanto riporta Fichajes.net, nel caso in cui la trattativa risultasse complicata, i Blancos avrebbero pronte tre alternative. Due sono profili condivisi con la Juventus, ovvero Harry Kane e soprattutto Mauro Icardi. Il terzo sarebbe Sadio Manè del Liverpool.