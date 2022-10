Un'ora, o poco più, e il mondo scoprirà il vincitore del, l'ambito premio di France Football che per questa edizione viene assegnato in base ai risultati dell'anno solare e non più di quello sportivo, senza prendere in considerazione nemmeno il criterio della carriera per evitare di incoronare come in passato i soliti noti, da Leoa Cristiano. Anche alla luce di tutto ciò, questa volta sembrano esserci pochi dubbi sul vincitore, che dovrebbe essere il francese: successore di CR7 al, la scorsa stagione ha letteralmente trascinato i blancos alla conquista della(la quinta per lui), mettendo alla porta agli ottavi il favoritissimo PSG e poi contribuendo ad affondare nell'ordine Chelsea, Manchester City e in finale il Liverpool. Per lui anche il titolo disia in Liga che nella competizione europea, oltre che il trionfo incon lacon cui ha in parte rimediato a un Europeo flop.- Karim "the Dream", insomma, ha raggiunto l'apice della sua carriera, un momento che a breve - salvo clamorose sorprese - sarà riconosciuto come tale anche attraverso la consegna del Pallone d'Oro nella sua Parigi, dove a porgergli lo scettro potrebbe essere nientedimeno che Zinedine. E pensare che il classe 1987 avrebbe potuto indossare la maglia della, proprio come Zizou: è noto, infatti, il retroscena secondo cui Benzema era vicinissimo a unirsi alla squadra bianconera nell'anno in cui in panchina c'era Ciro(e in attacco). In quel periodo il giocatore non stava rendendo al meglio nella capitale spagnola, dove in poco tempo si scatenarono le voci di mercato tra cui appunto quelle relative alla Juve, che lo aveva contattato a gennaio. La Vecchia Signora, tra l'altro, lo aveva già corteggiato ai tempi del, quando però fu il Real Madrid ad avere la meglio.. Una storia colorata di bianco (senza nero), piena di emozioni e di successi, ora pronta ad arricchirsi di un meritatissimo riconoscimento.