Karim Benzema, attaccante del Real Madrid, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'Atalanta: "Il ritorno di Ronaldo al Real? Con Cristiano ho fatto tante cose a Madrid, tanti assist, ma sono passati tre anni e ora gioca in un’altra squadra, Cristiano non so se sta bene o meno alla Juve, con me si è comportato molto bene, fa sempre gol, non so se potrà tornare".



CONTRATTO IN SCADENZA - "Ogni giorno che passa sono nella squadra e mi godo ogni gara e ogni allenamento, il mio contratto è solo fino al 2022 è vero, io vorrei rimanere al livello del Real Madrid, le porte per me sono sempre aperte".



33 ANNI - "Cerco sempre di prendermi cura di me stesso e allenarmi, penso che alla mia età adesso tanti giocatori possano continuare a questo livello alto. Io mi alleno molto bene tutta la settimana e continuerò così perché mi piace tantissimo il calcio di alto livello. La mia posizione nel campo dipende, a volte posso rimanere più su o aspettare i miei compagni al centro per terminare la giocata. Tra due o tre anni dipenderà dall mio fisico, ora posso giocare un po’ dove voglio".