Antonio Rudiger era un obiettivo di mercato della Juventus per la prossima stagione. Il giocatore però stando alle ultime indiscrezioni sembra aver trovato un accordo con il Real Madrid per la prossima stagione. Queste le parole di Carlo Ancelotti, tecnico dei Blancos, quando gli viene chiesto del difensore tedesco: "Tony Rudiger? Tony chi? Chi è? Al momento è ancora un giocatore del Chelsea, non posso dire niente" il messaggio lascia proprio presagire ad un accordo già raggiunto tra le due parti.