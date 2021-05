4









Massimiliano Allegri al Real Madrid, questa volta davvero. Dopo le voci e i contatti degli scorsi anni, il cui apice è stato il "no" pronunciato da Max per amore della Juve nel 2018, sembra arrivato il momento del matrimonio. Troppo forte allora il legame con i bianconeri per andarsene in piena programmazione, ora Allegri e Florentino Perez, però, trattano davvero. Max è pronto a ripartire e il Real lo ha inserito in cima alla lista dei suoi desideri nel caso di un addio (quasi certo) di Zidane. Il rivale principale è Raul, leggenda dei blacos. Allegri vive giorni decisivi per il futuro, questa settimana è previsto un nuovo incontro tra le parti, perché il Real si aspetta l'annuncio di Zidane dopo l'ultima giornata della Liga e vuole farsi trovare pronto.



DALLA SPAGNA E... - In Spagna la figura di Allegri occupa tutte le prime pagine, soprattutto quella di As. Il giornale molto vicino al Real, parla del tecnico ex Juve come grande favorito in virtù della sua esperienza e del suo carisma. E sulla Gazzetta spunta anche una bozza di accordo: contratto biennale, con opzione per il terzo. Ingaggio: 10 milioni di euro, tutto è apparecchiato da mesi. E nei summit vengono delineati anche i programmi tecnici del club più titolato al mondo: ritocchi di alto livello, ma senza rivoluzioni. Allegri-Real è una pista oggi infuocata. Entro una settimana tutto può definirsi.