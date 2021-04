Il Real Madrid avrebbe trovato il modo per valorizzare Luka Jovic, acquistato l’estate del 2019 per 63 milioni di euro. Non sul campo, ma sul mercato. In estate rientrerà dal prestito all’Eintracht Francoforte e a quel punto potrebbe essere immesso in un grande scambio di mercato. Stando a quanto riporta Diario Gol, i Blancos lo avrebbero offerto al Borussia Dortmund per abbassare la quota cash del cartellino di Erling Haaland, prossimo dominatore del calcio mondiale assieme a Mbappé. Il gigante norvegese, in passato, è stato vicino alla Juventus.