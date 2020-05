Non è un mistero, in casa Juventus stanno covando da tempo il desiderio di riportare Paul Pogba a Torino, nonostante Paratici abbia sottolineato che l’ostacolo sia rappresentato dal suo elevatissimo ingaggio. Il centrocampista del Manchester United è in cima alla lista dei desideri anche del Real Madrid, con Zinedine Zidane suo promotore, tanto che in Inghilterra si parla di un’offerta già pronta. Stando a quanto riporta il Sunday Express, le Merengues sarebbero disposte a mettere su piatto circa 80 milioni di euro, cifra lontana dagli oltre 100 milioni che i Red Devils vorrebbero incassare dalla cessione del francese.