Il Real Madrid si prepara a una grande rivoluzione. Le Merengues potrebbero mettere alla porta diversi giocatori, alcuni dei quali sono presenti sulla lista di mercato di Fabio Paratici. Secondo quanto riporta Defensa Central, nella lista dei giocatori in uscita da Madrid ci sono Alvaro Odriozola, Marcelo, Eder Militao, Isco e Mariano Diaz. Marcelo e Isco sono i nomi da cerchiare in rosso dai tifosi bianconeri, due profili spesso accostati alla Juve e per i quali la dirigenza potrebbe fare un tentativo in estate in vista della prossima stagione.