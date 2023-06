Lucasapre alla. Stando a Calciomercato.com, l'esterno classe 1991 delpotrebbe valutare seriamente una proposta della Vecchia Signora, che lo ha messo nel mirino per rinforzare la propria fascia destra in vista della prossima stagione. La palla, ora, passa dunque ai bianconeri, chiamati a decidere se investire su un profilo più giovane su cui puntare anche in prospettiva o andare con convinzione sullo spagnolo, protagonista di una carriera di tutto rispetto tra le file dei blancos con cui ha vinto già quattro volte la Champions League.