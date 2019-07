Attualmente il Real Madrid non sembra intenzionato a cedere i suoi pezzi pregiati, nonostante le ingenti spese per gli acquisti. Tuttavia, qualche addio è in programma. Per ora, non sembra essere il momento di Isco, ancora confermato nei piani di Zinedine Zidane. Tuttavia, secondo quanto riportato da AS, la riconferma non sarebbe ancora definitiva: i Blancos stanno prendendo tempo, nell'attesa di rifinire gli ultimi colpi, prima di cedere. Dunque, la Juventus può ancora sperare di strappare il fantasista spagnolo alle Merengues.