Real Madrid-Inter a tinte... bianconere. E' la Juventus a fare da sfondo alla partita di domani in Champions League, nella quale due ex juventini saranno uno di fronte all'altro. Da una parte Zidane, dall'altra Conte, ieri compagni a Torino e oggi avversari in panchina. Presentando la gara di domani, Zizou ha ricordato il passato alla Juve: "Da gioca era capitano e leader della Juve, non mi sorprende sia diventato allenatore. Anche se non ci sentiamo tutti i giorni abbiamo comunque un buon rapporto, quando stavo diventando allenatore mi sono consigliato con lui che è stato fantastico".