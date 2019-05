È sfida totale per Matthjis De Ligt. Il difensore olandese potrebbe lasciare l’Ajax, ma ancora non è chiaro in quale squadra andrebbe a giocare nella prossima stagione. La trattativa con il Barcellona sembra essere naufragata ed ora sono le altre formazioni a provare il colpaccio. Secondo i media spagnoli, in questo momento sarebbe in pole position il Real Madrid, entrato prepotentemente in lizza negli ultimi giorni. La Juventus resta leggermente più defilata. I bianconeri vogliono avere un quadro chiaro della situazione prima di muoversi. Si profila un’asta durissima per assicurarsi il centrale difensivo classe 1999.