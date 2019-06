Ormai manca poco al trasferimento di Eden Hazard al Real Madrid. Dopo la vittoriosa finale di Europa League contro l’Arsenal, il fantasista belga ha ammesso che il suo tempo al Chelsea è verosimilmente concluso. La trattativa tra Blancos e Blues entra nella sua fase cruciale ma si ha la sensazione che il colpo si posa concludere per una base di 100 milioni di euro. L’arrivo di Hazard cambierà inevitabilmente il volto all’attacco delle Merengues. Via libera alle cessioni di alcuni big ormai estranei al progetto. La Juventus fiuta l’occasione per concludere i colpi Isco e James Rodriguez. Il primo sarebbe un rinforzo prezioso per la sua capacità di adattarsi ad ogni ruolo tra centrocampo e trequarti. Il secondo è un esterno veloce e preciso in zona gol, ma bisogna vincere la concorrenza del Napoli.