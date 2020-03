L'attaccante norvegese del Borussia Dortmund Erling Haaland ha parlato ai microfoni di France Football facendo chiarezza sul suo futuro: "Real Madrid? Sono appena arrivato al Dortmund, qui sono felice e non c'è motivo per pensare ad altro". L'ex centravanti del Salisburgo piace alle Merengues ma anche alla Juventus che ha provato a prenderlo prima che sbarcasse in Germania e prima ancora era arrivata a un passo dal portarlo in Serie A quando giocava ancora nel Molde. Per ora testa al Borussia, in futuro potrebbero arrivare nuovi assalti per il classe 2000.