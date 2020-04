Secondo quanto riportato da As, la scorsa estate il Real Madrid ha scelto di non prendere Matthijs de Ligt, preferendo al centrale olandese Eder Militao, brasiliano classe '98 reduce da un'ottima stagione al Porto. Infatti, come riferisce il giornale spagnolo, alla casablanca hanno fatto una valutazione economica, per cui Militao è risultato essere un affare più conveniente: prezzo più basso, in linea con la minor fama rispetto a De Ligt. Eppure, un anno dopo, si fanno frequenti le voci di un possibile interessamento del Real al difensore ora alla Juventus.