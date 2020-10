Una sconfitta pesante, quella in Champions del Real Madrid: contro lo Shakhtar, i blancos sono caduti per 2-3 con un passivo di tre reti alla fine del primo tempo. Florentino Perez è sceso negli spogliatoi e ora la posizione di Zidane è in bilico. Di fatto, i rumors sui possibili successori non mancano (si parla del grande ex Raul Gonzales Blanco, attuale tecnico del Real Madrid Castilla), e i prossimi due impegni non sono cosa da poco: sabato c'è Barcellona-Real Madrid, mercoledì prossimo Borussia-Real. Due partite assolutamente fondamentali per Zizou, che rischia di chiudere anzitempo la sua seconda avventura madrilena.