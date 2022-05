Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Genoa-Juve, Massimiliano Allegri ha parlato della sfida di Champions League tra Real Madrid e Manchester City riservando anche una menzione speciale all'arbitro. Ecco le sue dichiarazioni: "Devo fare i complimenti a Orsato, ha arbitrato con sicurezza e tranquillità. Per me è il miglior arbitro. Il livello? Tecnico e fisico così alto che ha fatto sì che fosse una partita meravigliosa sotto l'aspetto mentale. Il Real ha dimostrato che le partite non finiscono mai, l'aspetto caratteriale fa la differenza oltre a quello tecnico e fisico. Non è il calcio italiano a essere lontano, negli ultimi 10 anni la Juve ha raggiunto due finali, è un buon risultato. E' normale poi che la Juve stia cambiando tanto, tanti giocatori negli ultimi anni, non sempre nel calcio si ottengono risultati. L'ho detto tante volte, ci sono 6 squadre in Europa nettamente più forti delle altre. Real, PSG, Bayern, Man City, Chelsea, Liverpool. Poi l'ambizione di arrivare in finale ce l'abbiamo tutti. La realtà è un'altra cosa".