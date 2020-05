Il Real Madrid non smette di sperare di portare Paul Pogba in Spagna, aggiungendo così un'altra stella alla storia dei blancos. Il colpo sembra cucito a pennello per il Real, anche se la Juventus continua a sognare dal canto suo il ritorno del francese. Secondo quanto riporta As, il Madrid starebbe pensando a cedere proprio per riuscire ad avere i liquidi necessari per Pogba. Su tutti, spicca il nome di Gareth Bale.