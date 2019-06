Ai microfoni di EFE, agenzia di stampa, Dani Carvajal è tornato a parlare di Cristiano Ronaldo, ma non solo. Nel mirino del terzino anche i movimenti di mercato dei blancos, a partire da Hazard. "Hazard sarebbe un acquisto top - le sue parole -. E’ stata una stagione difficile. Cristiano è stato chiaramente importante, segnava semplicemente scendendo in campo. Ma questa è la vita, i giocatori passano, è il club che deve sopperire alla mancanza di gol, portando nuovi giocatori. Quello che ha fatto Cristiano è e sarà sempre nella leggenda. Impiegheremo molto tempo per vedere un giocatore che segna tanti gol e porta così tanti trofei".