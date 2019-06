La sfida per Paul Pogba è pronta ad infiammarsi ulteriormente. Dopo i primi sondaggi con il giocatore francese ed il muro alzato dal Manchester United di fronte alle offerte iniziali, Real Madrid e Juventus prendono tempo per valutare la propria situazione. I Blancos sembravano i favoriti, ma, come riportato da Tuttosport, i rapporti con i Red Devils si sono raffreddati. E al di là di eventuali controversie dirigenziali, anche le Merengues devono fare i conti con i paletti del Fair Play Finanziario. Dopo un primo mese di calciomercato da assoluto protagonista, il club madridista dovrà rivedere la propria strategia: per gli arrivi di Jovic, Hazard, Militao, Mendy e Rodrigo sono stati necessari 300 milioni. Una spesa ingente, che costringerà il Real ad attuare cessioni importanti prima di potersi muovere, anche perché la forbice tra guadagno e perdita, che al momento è di 75 milioni. Insomma, niente operazioni folli. Al momento nemmeno l’inserimento di Gareth Bale e Dani Ceballos è bastato a convincere il club inglese.



SCATTO – La Juventus può provare ad approfittare della situazione. I bianconeri potrebbero forzare il blocco del Manchester United per Pogba attraverso diverse contropartite tecniche. Fabio Paratici avrebbe già in testa la strategia giusta. Insomma, i campioni d’Italia sembrano in grado di superare il Real nella corsa al centrocampista campione del mondo un anno fa.