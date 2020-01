E' il responsabile delle relazioni istituzionali del Real Madrid, e Cristiano Ronaldo lo conosce bene. Benissimo. A margine del Premio Brera, Emilio Butragueno ha parlato del Real e di Ronaldo: "Il Real gioca sempre per vincere, pur consapevoli delle difficoltà in Liga. Stiamo duellando ancora con un super Barca. Cristiano? Un giocatore molto importante, lo ringraziamo e gli auguriamo il meglio con la Juventus. Ha sempre dato tutto per il suo club".