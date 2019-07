Il Real Madrid esce sconfitto dall'amichevole contro il Bayern Monaco e sorprende il nuovo mancato utilizzo di Gareth Bale. Il tecnico dei Blancos Zinedine Zidane ha ammesso che il gallese sarebbe ormai prossimo a lasciare la squadra spagnola. Tra le possibili destinazioni c'è anche il Manchester United: i Red Devils accetterebbero l'attaccante ex Tottenham come contropartita nell'affare Pogba. Se così fosse, si tratterebbe di una minaccia per i piani della Juventus, fortemente interessata al giocatore francese.