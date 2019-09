Arrivano ottime notizie da Madrid per il mercato della Juventus, in vista dell'estate del 2020. Secondo quanto riportato da As in Spagna, infatti, il Real è pronto a tornare alla carica per Donny van de Beek dell'Ajax tra qualche mese, per rinforzare la mediana con il talento classe '97. I bianconeri, in questo senso, sarebbero favoriti nella corsa a Paul Pogba se i Blancos dovesse andare all-in per Van de Beek. Il centrocampista francese resta il più grande obiettivo di Fabio Paratici per il centrocampo e il suo ritorno a Torino è tutt'altro che da escludere.