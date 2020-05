4









In Italia, i campionati si vincono con la miglior difesa. Vecchia storia questa, che spesso divide gli esperti. Carta canta, però: negli ultimi cinque scudetti vinti da Allegri, la Juve è sempre stata la squadra che ha subito meno gol. Per questo, anche Sarri, ha iniziato un lavoro più specifico per migliorare quel reparto che a inizio stagione prendeva troppi gol: 9 reti subite nelle prime 10 giornate di campionato. Al netto delle difficoltà - l'infortunio di Chiellini che ha costretto l'inserimento immediato di De Ligt, per il quale, invece, era previsto un percorso più graduale - era stato chiamato l'ex difensore Andrea Barzagli con il compito specifico di lavorare sull'inserimento dei nuovi (Demiral oltre all'olandese) e a migliorare la fase difensiva di Cuadrado ormai schierato quasi sempre terzino.



IL RODAGGIO BLOCCATO - Gli effetti si sono visti e la Juventus ha subito meno, ma alla ripresa del campionato i bianconeri lì dietro sono pronti ad alzare un vero e proprio muro davanti alla difesa di Szczesny. In questo momento i bianconeri hanno la seconda miglior difesa insieme all'Inter, un gol in più subito rispetto alla Lazio di Simone Inzaghi: 24 reti a 23. Come riporta La Gazzetta dello Sport, mai dal 2011-12 la Juve aveva subito così tanti gol dopo 26 giornate. Sarri però può guardare con fiducia al futuro perché ritrova capitan Chiellini: il difensore si è rotto il legamento crociato alla seconda di campionato, era rientrato contro Brescia e Spal e proprio mentre stava iniziando il rodaggio per tornare in forma si è bloccata la stagione (156' totali). Giorgio però ha continuato ad allenarsi prima a casa e da qualche giorno alla Continassa, vuole tornare al 100% per tornare quel punto fermo della squadra com'è sempre stato negli ultimi otto anni. L'ABBONDANZA - Sullo sfondo c'è Merih Demiral, anche lui alle prese con il recupero dalla rottura del crociato subita a metà gennaio. In condizioni normali il turco avrebbe finito la stagione, ma con lo slittamento del campionato e delle coppe il difensore potrebbe tornare a disposizione di Sarri per le ultime partite (si parla di metà luglio). A quel punto l'allenatore può scegliere tra cinque centrali: a Chiellini, Bonucci e Demiral si aggiungono anche De Ligt e Rugani. Lì dietro ci sarà l'imbarazzo della scelta, con la possibilità di puntare su esperienza e gioventù.



LE SCELTE - La coppia Chiellini-Bonucci (insieme a Barzagli e Buffon) ha fatto la storia della Juventus e - probabilmente - quando il capitano tornerà arruolabile nelle partite principali saranno loro i titolari, ma con una gara ogni tre giorni Sarri ha la possibilità di farli ruotare senza difficoltà. Dopo un avvio complicato, De Ligt ha dimostrato di essere cresciuto e nonostante l'età - classe '99 - è più che affidabile, Rugani c'è sempre quando viene chiamato in causa e Demiral sarà il jolly per il finale di stagione. Sarri è pronto ad alzare il muro: Re Giorgio è tornato, la Juve riabbraccia il suo capitano.