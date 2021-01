La partita vinta per 4-1 dalla Juventus sull'Udinese mette direttamente la squadra di Pirlo in scia per affrontare il Milan nella gara che vale un campionato mercoledì sera a San Siro. È guardando così a ieri e a domani che titolano i principali quotidiani sportivi. La Gazzetta dello Sport dice "Re CR7 non abdica. Doppietta e assist: così rilancia Pirlo". Il Corriere dello Sport sta sulla stessa falsariga: "Ronaldo, una doppietta per avvisare i rossoneri". Infine Tuttosport si proietta direttamente sulla supersfida del Meazza: "Milan-Juve, a noi due!".