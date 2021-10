Attimi di tensione all'inizio di, match di qualificazione ai Mondiali 2022 del gruppo I, disputato a Wembley e terminato 1-1. Tutto è cominciato quando alcuni tifosi ungheresi hanno fischiato i giocatori inglesi che si sono inginocchiati prima del calcio d'inizio, contro ogni forma di razzismo: fischi che si sentivano nitidamente provenire dal settore ospiti e che hanno portato la polizia ad effettuare un arresto per "reato di ordine pubblico aggravato dal punto di vista razziale". Dopo l'arresto, nel settore ospiti sono scoppiati piccoli disordini tra altri tifosi e gli agenti, ma come comunicato dalla stessa polizia, "l'ordine è stato ripristinato in fretta e nessun altro incidente si è verificato".