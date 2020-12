"Il calcio non appoggia alcuna forma di razzismo e discriminazione, che non devono trovare spazio nella società e nel gioco. Veniamo continuamente ispirati dai club e dai giocatori che fanno azioni concrete per aumentare la consapevolezza, educare e condurre un cambiamento positivo nella lotta ai pregiudizi. Il calcio deve continuare ad agire insieme come una squadra."



Questo il messaggio diramato dall'Eca (associazione dei club calcistici europei presieduta da Andrea Agnelli) ritwittato oggi dalla Juventus. Un modo per ribadire la vicinanza all'atto di protesta di ieri sera da parte di PSG e Basaksehir.