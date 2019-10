Georgy Hadzhiev, capo della polizia bulgara, ha confermato che sono arrivati i primi sei arresti per quanto accaduto nel corso di Bulgaria-Inghilterra, quando diversi tifosi bulgari hanno preso di mira Sterling e Rashford con ululati e buu, per poi completare l'opera con saluti nazisti. Gli stessi supporter indossavano una maglietta con la scritta "No respect". La Uefa ha avviato un'indagine per individuare gli altri responsabili, cosa che ha fatto anche il ministero dell'interno bulgaro. Mihailov, presidente delle federazione, si è invece dimesso.