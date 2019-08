Un nuovo apparato per aumentare la sicurezza allo Juventus Stadium, per garantire uno spettacolo degno di tale nome e per individuare con precisione e immediatezza i responsabili di ogni azione, reato o manifestazione razzista. Ecco perché la Juve ha predisposto 8 nuove videocamere che implementano il sistema già esistente.



Il comunicato: "L'apparato di videosorveglianza a circuito chiuso è stato infatti ulteriormente implementato, oltre che con sette telecamere full HD nelle zone di accesso, con l'installazione di nove Panomera multifocali. Otto di queste, puntate sugli spalti, vanno a integrare le 14 già presenti e completano la copertura totale del catino, permettendo non solo di filmare qualsiasi evento si verifichi nell'impianto, ma di individuarne i responsabili con elevata precisione. L'ulteriore Panomera, di ultimissima generazione, è posizionata tra i tornelli e le aree di accesso agli spalti in una zona particolarmente sensibile e ne consentirà la ripresa a 360 gradi.



Inoltre sono stati installati dei nuovi microfoni direzionali a elevata sensibilità, che permetteranno di registrare e sezionare l’audio dagli spalti in modo da poter identificare con maggiore precisione la provenienza di cori o altre manifestazioni verbali".