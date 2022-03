Episodio di razzismo al Bayern Monaco: se ne è reso protagonista uno dei suoi magazzinieri, che per questo sarebbe stato licenziato dal club. Lo riporta la Bild, che racconta anche cosa è successo: le vittime sarebbero i giocatori Serge Gnabry ed Eric Maxim Choupo-Moting. Indicandoli, il magazziniere avrebbe detto alla figlia - in visita al centro sportivo - "Ecco, quelli così evita di portarmeli a casa". Il club bavarese per ora non ha ufficialmente diffuso comunicati a conferma di quanto avvenuto.