Clamoroso a Parigi. In un dialogo con Ovidiu Hațegan, infatti, il quarto uomo di Psg-Istanbul Basaksehir, Sebastian Coltescu, è stato protagonista di tristi insulti razzisti. A segnalare l'accaduto è Demba Ba, attaccante dei turchi, che ha denunciato l'espressione 'negru' utilizzata verso Webo, assistente allenatore che Hategan intendeva espellere per proteste. Intanto, è arrivato anche il messaggio di Merih Demiral a supporto del giocatore insultato dal quarto uomo: 'No al razzismo!'.