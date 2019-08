In video la grande inciviltà e razzismo dello #JuventusStadium... e al contrario la grande educazione e civiltà che si vive allo Stadio San Paolo.



Ormai siamo al completo ribaltamento della realtà.#JuveNapoli #Mentana #Journalism pic.twitter.com/L2wV9AWRol — Alexander Supertramp (@Super3mp) August 10, 2019

Un caos che si è scatenato in maniera devastante, anche perché in tanti non vedevano l'ora di trovare un pretesto per attaccare la società. Come dimostra però questo video apparso su Twitter, la differenza sostanziale tra Juve e Napoli, in termini di 'accoglienza in trasferta' è sì diversa, ma non di certo per 'colpa' degli juventini. Come raccontan le immagini, all'Allianz Stadium non ci sono stati scontri negli ultimi anni per i tifosi partenopei che hanno avuto la fortuna di esultare per i propri colori all'interno dell'impianto bianconero. Non si può certamente dire lo stesso dei 'colleghi' del San Paolo.