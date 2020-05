Il senatore Antonio Razzi ha parlato al Bianconero del nordcoreano Han: “Sono stato contento. In Corea tutti mi parlavano di lui, volevano organizzare un’amichevole a Pyongyang, al May Day Stadium. Per loro era un grande orgoglio avere un connazionale alla Juve. Sono rimasto sorpreso della cessione in Qatar. Non vorrei che ci fosse lo zampino della politica. Forse la Juve è stata costretta a cederlo, ed è un peccato. Han è fortissimo, allenandosi con Ronaldo e Dybala poteva arrivare ad essere uno dei migliori al mondo. Nello sport non dovrebbe entrare la politica”.