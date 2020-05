Scegli carta Hybrid Juventus e partecipa al concorso!

“I giorni in cui ci sono stati i primi contagi ero in Spagna, da mio figlio. Sono rientrato giusto in tempo in Italia, nella mia Pescara, rischiando di rimanere bloccato lì. Adesso approfitto della quarantena per dialogare con i giovani, faccio due dirette al giorno su Instagram”., per l’inaugurazione di una fabbrica di fertilizzanti, dopo le voci circolate negli ultimi giorni secondo cui sarebbe stato in gravi condizioni, se non addirittura morto, dopo un intervento chirurgico andato male.“E’ stato male, ma so che ora sta sempre meglio. E’ in convalescenza, sta bene”.“Sono stato contento. In Corea tutti mi parlavano di lui, volevano organizzare un’amichevole a Pyongyang, al May Day Stadium. Per loro era un grande orgoglio avere un connazionale alla Juve. Sono rimasto sorpreso della cessione in Qatar. Non vorrei che ci fosse lo zampino della politica. Forse la Juve è stata costretta a cederlo, ed è un peccato. Han è fortissimo, allenandosi con Ronaldo e Dybala poteva arrivare ad essere uno dei migliori al mondo. Nello sport non dovrebbe entrare la politica”.“Io preferisco Ronaldo, è un cavallo da battaglia. Quando prende la palla non lo ferma nessuno, ha 35 anni ma sembra un ragazzino. Può giocare fino a 40 anni ad alto livello”.“Ho conosciuto Gonzalo a Roma, è un bravissimo ragazzo. Mi sembra strano questo atteggiamento, è incredibile. Mi diceva: ‘Con Sarri farò bene, amo la Juve’. E adesso? Non so cosa è successo. Se è per la mamma che non sta bene posso anche capirlo, ma altrimenti…è senza vergogna. L’Italia gli ha dato tanto, non può scappare e continuare a rinviare il ritorno”.“Mi piace il suo gioco, è come Guardiola e il suo ‘tic tac’. Ma questa Juve non è ancora come il suo Napoli. Forse non ha ancora i giocatori adatti”.“A fronte di un investimento troppo esoso dico di no. Ci sono altri buoni centrocampisti, come Milinkovic-Savic della Lazio. Pogba non è Ronaldo o Messi”.“E’ strano vederlo all’Inter, lui come Marotta. E’ bianconero nell’anima. Ma sono professionisti, è il loro lavoro. Certo, sapendo che l’Inter è la rivale per eccellenza della Juve, poteva scegliere un’altra squadra”.“Io la penso come la Juve: non voglio vincere uno scudetto di un campionato chiuso dopo poco più di metà stagione. Però ragazzi, quando l’Inter ci ha fregato due scudetti, che noi avevamo vinto sul campo, beh ce li hanno levati. E allora, a che gioco giochiamo? L’Inter, in modo sportivo, avrebbe dovuto rifiutare. Ma tanto ognuno si fa i cazzi suoi, tirando acqua al proprio mulino. Per questo se li sono presi”.“Il calcio a porte chiuse non mi piace, non ha mordente. Mi fa venire in mente le partite che giocavo io, tra scapoli e ammogliati (ride con gusto, ndr). Certo, se si deve finire il campionato, anche per questioni legate ai diritti tv, allora va bene, prendendo tutte le misure necessarie per prevenire i contagi. Il rischio è che si debba ripartire di nuovo daccapo”.“Se fosse imposto uno stop adesso, propongo di non far retrocedere nessuno, promuovendo le prime due in classifica della Serie B. L’anno prossimo Serie A con 22 squadre e 5 retrocessioni. In questo caso lo scudetto andrebbe alla Juve. Laddove non si dovesse più giocare, questa è l’unica soluzione che mi viene in mente. Così tutti sarebbero contenti”.“Sono amico di Claudio, ma se la sua squadra è dietro, perché deve vincere lo scudetto? Se lo vuoi te lo do pure Claudio, nessun problema, tanto la Juve ne ha tanti. Già se ne è fregati due l’Inter, se vuole farlo anche Lotito che si accomodi!”.