Getty Images

Ravezzani sulla vicenda plusvalenze: 'Perché la Juventus è stata punita subito e col Napoli si aspetta?'

2 ore fa



Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, è tornato sulla vicenda plusvalenze, dopo gli ultimi sviluppi relativi al caso che riguarda il Napoli e l'acquisto di Victor Osimhen dal Lille. Di seguito ecco le dichiarazioni di Ravezzani:



IL CASO OSIMHEN - "Ora c'è una confessione, una situazione così chiara e grave che fa capire che, come è bastato un sospetto per togliere 10 punti alla Juventus, a Napoli si va oltre il forte sospetto che il giocatore fosse una plusvalenza fittizia, che non si è nemmeno trasferito da Napoli a Lille. Quindi, perché la Juventus è stata punita subito e per il Napoli si aspetta ancora, per un fatto vecchio di tre anni?."