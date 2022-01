Il giornalista Fabio Ravezzani si è espresso in merito allo stallo nella trattativa per il rinnovo di contratto di Paulo Dybala. Secondo Ravezzani la Juventus ha tutto il diritto di offrire una cifra più bassa rispetto a quella chiesta dall'argentino. Il motivo? Più di uno, spiegati da Ravezzani in un tweet: "La Juve oggi ha molti meno soldi di 4 anni fa. Dybala ha giocato peggio le ultime 2 stagioni rispetto a 4 anni fa. Le prospettive di ricavi per il club sono peggiori. L’efficienza fisica in prospettiva del calciatore è peggiore. Per quale motivo Dybala vuole più di 4 anni fa?".