Il giornalistaha commentato così sul suo profilo Twitter il passaggio di Moise Kean alla Juventus. Ecco le sue parole:Ottimo primo rincalzo per il PSG, a maggior ragione può esserlo in bianconero. Se poi mettesse la testa a posto… Certo, l’attacco juventino sarà caratterizzato dall’incostanza.".

Kean mi pare la miglior soluzione oggi per la Juve. Ottimo primo rincalzo per il Psg, a maggior ragione può esserlo in bianconero. Se poi mettesse la testa a posto… Certo, l’attacco juventino sarà caratterizzato dall’incostanza. Dybala, Morata e Kean, tutti un po’ lunatici.