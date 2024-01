Stanno facendo discutere le dichiarazioni di Massimiliano Allegri s ulla metafora che ha usato in risposta alle parole di Marotta. Il giornalista Fabio Ravezzani ha commentato in merito criticando il tecnico della Juventus per ciò che ha detto: "I ladri scappano e le guardie inseguono è pesante, troppo per passare come una semplice gaffe. Caduta di stile di Allegri. Il calcio italiano e la cultura sportiva non hanno bisogno di allusioni di questo tipo da parte dei protagonisti". In precedenza invece, l'amministratore delegato dell'Inter aveva usato la metafora delle Lepri e dei cacciatori.