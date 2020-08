Perché in assenza di semifinale Champions la stagione Juve sarebbe pessima? Mercato oneroso e squadra rinforzata (De Ligt e altri) senza cessioni importanti. Peggioramento del conto economico. Gioco che non è migliorato e risultati peggiori rispetto all’anno prima. Semplice, no? — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) August 1, 2020

Fabio, giornalista di Telelombardia, commenta la stagione dellacon un messaggio, pubblicato sul proprio profilo Twitter, in cui parla anche del presidente: "Agnelli celebra giustamente il nono scudetto consecutivo. Non condivido però l’entusiasmo per il rinnovo dei quadri dirigenziali.E la pandemia, purtroppo, c’è stata per tutti".