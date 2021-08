Il giornalista Fabio Ravezzani ha parlato così del difensore della Juventussul proprio profilo Twitter."Spiego perché De Ligt è un problema per la Juve.Il più alto ingaggio nel ruolo.

Spiego perché De Ligt è un problema per la Juve. Non gioca male, gioca come un buon difensore. Ma è stato pagato 80 mln e ne guadagna 8 più premi. Il più alto ingaggio nel ruolo. A quelle cifre devi essere un fenomeno (al terzo anno) com’eri nell’Ajax. Ti hanno preso per questo.