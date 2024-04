Fabrizio Ravanelli ha parlato di Kenan Yildiz e di cosa dovrebbe fare la Juventus con il classe 2005 turco: "Yildiz per me è un calciatore che deve giocare esterno negli ultimi 20-30 metri. Ha grande qualità negli ultimi metri, non deve agire lontano dall’area di rigore avversaria." L'ex attaccante ha poi commentato a TvPlay anche la possibilità di affidare a Yildiz la maglia numero 10: "Gliela darei senza alcun dubbio. Perché darebbe responsabilità ad un ragazzo che deve crescere con la mentalità da 10 e deve sentire la fiducia da parte della società. Con quella maglia sarebbe ancora più al centro del progetto".