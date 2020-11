La stagione 1994-1995 fu quella della ripresa della Juventus dopo 8 anni di alti e bassi, all'insegna di Lippi e dell'esplosione di Alex Del Piero. In Coppa Uefa il cammino si fermò solo in finale, con una sconfitta col Parma che in parte "vendicò" vendicò così i successi dei bianconeri in campionato e Coppa Italia. Un cammino in Uefa che al secondo turno vide la Juve eliminare i portoghesi del Maritimo: al ritorno a Torino fu decisiva una doppietta di Fabrizio Ravanelli, che aprì le danze con un magico sinistro al volo su ottima imbeccata di Paulo Sousa. Era il 2 novembre '94. Qua sotto il video pubblicato sui social dalla Juventus